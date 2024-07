Greenwood ha scelto il Marsiglia: decisiva la chiamata di De Zerbi, i dettagli dell'affare

LA REAZIONE DI MARSIGLIA

Con l’operazione Greenwood-Marsiglia ormai destinata ad una felice conclusione, monta la curiosità su quelle che sarà la reazione della città ed in particolare del suo sindaco Benoit Payan, che nei giorni scorsi aveva commentato con durezza la possibilità dell’approdo del giocatore inglese per le sue vicende giudiziarie: “Il comportamento di Greenwood è stato inaccettabile ed inqualificabile, non voglio che il club della mia città si copra di vergogna e chiederò al presidente dell’OM di non ingaggiarlo”. Una presa di posizione assolutamente non gradita dalla dirigenza marsigliese, che ha deciso di tirare dritto per la propria strada, forte anche delle pressioni esercitate da De Zerbi per arrivare al forte giocatore inglese.