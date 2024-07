Lazio, niente Greenwood: mossa per Laurienté, le alternative sul mercato estero

Getty Images

I soldi dei tifosi non sono arrivati.Lotito ieri, scherzando ai microfoni dei cronisti, all'uscita dall'assemblea di Lega, aveva detto che se i tifosi volevano così tanto il calciatore inglese potevano metterli di tasca loro i fondi necessari all'acquisto . Non c'è nemmeno bisogno di descrivere che putiferio si sia scatenato sui social contro il patron biancoceleste, tanto per cambiare, per le sue parole, a cui poche ore dopo si è legato il malcontento per le voci che già circolavano nella serata di ieri sul colpo sfumato.

Restano dunque quattro i nuovi acquisti dei biancocelesti in queste prime settimane di mercato. Sei, contando Artistico (già girato in prestito alla Juve Stabia) e Munoz (Primavera), come fa Lotito, arrivando ad affermare di aver speso più della Juventus, fin qui. A prescindere da come si facciano i conti,Tra trequarti e attacco, considerando il recente addio di Immobile, servono infatti un trequartista e un centravanti ancora per completare il gioco delle coppie in tutti i ruoli del reparto (terzetto in realtà per la punta), al netto dell'adattabilità di molti giocatori, compresi i nuovi, a giocare in più posizioni. Difficile che la scelta sui profili da andare a prendere arrivi prima della fine del ritiro di Auronzo di Cadore, fissata per il 22 luglio., dopo le amichevoli col Trapani (giovedì 18) e con la Triestina (domenica 21), per definire l'identikit più adatto tra tutti i nomi alternativi spuntati in questi giorni.

- I nomi in ballo sono quelli di cui si è parlato in questi ultimi giorni, con l'aggiunta, nelle ultime ore, diSolo un interessamento da tenere però d'occhio nella strategia della Lazio di giocare su più tavoli., l'altro nome di grido che Lotito aveva puntato il mese scorso, restano invece in piedi le opzioni sondate in passato:(fratello di Jude, stella del Real Madrid), entrambi dele già cercati in inverno, potrebbero risalire velocemente la classifica di gradimento nella lista degli acquisti biancocelesti. Occhio poi adel. Turco, classe 2005 come Bellingham, costa tra i 10 e i 15 milioni di euro, cioè una decina in meno dei due inglesi; potrebbe quindi far risparmiare risorse al club da dirottare sul centravanti (il brasilianodel Barcellona). Tanto Lotito deve mettersi l'animo in pace: collette dai tifosi per il mercato non ne riceverà.