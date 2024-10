Getty Images

Guardiola a "Che Tempo Che Fa": quando e dove vederlo

50 minuti fa



Pep Guardiola torna in Italia. Per ora solo per una trasmissione televisiva anche se il futuro dell’allenatore del Manchester City continua ad essere un tema caldo. Il catalano sarà ospite domenica 13 ottobre di “Che Tempo Che Fa”. Guardiola si siederà al tavolo di Fabio Fazio per raccontarsi durante la sosta per le nazionali e parlare della sua carriera, 40 anni da calciatore e mister che lo hanno consacrato nell’Olimpo di questo sport. Appuntamento domenica in prima serata in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+.



E, forse per la prima volta, gli estimatori dell’ex Barcellona possono davvero sognare di vederlo presto in Italia. Guardiola infatti ha un contratto in scadenza a fine anno con il suo club, il Manchester City, e non ha ancora comunicato se intende rinnovarlo o meno. I Citizens stanno per entrare in una nuova fase della loro storia e si apprestano a salutare il loro storico dt Begiristain, il tutto mentre si stanno difendendo dalle accuse della Premier League di aver gonfiato i propri conti, pagato in nero, ricevuto sponsorizzazioni illecite e aver fatto comunicato il falso a Premier e Uefa. Insomma nel prossimo futuro dei campioni in carica d’Inghilterra potrebbe non esserci più Guardiola che potrebbe quindi essere alla ricerca di una nuova sfida, magari proprio in Italia dove ha avuto solo un rapido passaggio da calciatore sul finire della sua carriera.