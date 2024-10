Guardiola: "Baggio era il più forte nonostante avesse un ginocchio come una lavatrice"

Getty Images

Tantanell’incontro tra Pepe Robertoche si ritrovano all’interno di “Che Tempo Che Fa”, programma delcondotto da. Il catalano è in studio, il Divin Codino è in collegamento da casa. I due ex compagni alsfruttano l’occasione per rivangare i vecchi fasti, per ricordare quello che è stato e per dimostrare quanto siano ancora legati. Questo il siparietto tra i due e ledell’uno verso l’altro.- "Quando parlo di lui mi emoziono.. Mi sarebbe piaciuto giocare più anni con lui. Poverino,Posso solo immaginare nel suo prime... Poi è una persona solare. Roby ha conquistato l'ammirazione, non è soltanto il giocatore, è oltre....Ogni volta che cercavo un uomo libero, lui era sempre lì, non so come facesse. È stato un periodo bellissimo, vengo sempre in Italia e con piacere.Ci sono giocatori che fanno eccezione come lui. Sono arrivato e lui era già lì. Mi ha accolto lui e gli altri al meglio. Giocavo in una realtà diversa, non mi sono mai pentito anche se eravamo una squadra di metà classifica. Ero abituato a vincere campionati, ho conosciuto una realtà che non conoscevo ed è stato uno dei periodi più belli della mia vita. Pensavo che Roby fosse una persona molto seria, invece era l'anima dello spogliatoio. Quella squadra di Corioni era fortissima. Quando si vinceva era una gioia. Era una squadra fortissima e ci divertivamo. Pensavo Roby fosse una stella, avesse un carattere particolare e invece era sempre solare"

- “Sappiamo che PepTutto quello che ha fatto lo merita. Sonoa lui, gli voglio bene. Penso che sia prima di tutto una brava persona, che è la base. È solare, positivo, disponibile. Aiuta tutti.. Consigliava i suoi compagni. Dava sempre qualcosa in più per farli migliorare. Sono sicuro che lo direbbe qualunque compagno che ha giocato con noi.aveva paura dei cani e si era arrabbiato con un compagno di squadra. Un giorno portai il mio con mio figlio e