Pep Guardiola ha sempre stimato Leonardo Bonucci. Lo vede come il difensore perfetto, qualità e leadership, non ne ha mai fatto mistero anche in pubblico. Ecco perché si è trasformato negli anni quasi in un'ossessione: il Manchester City investirà su un centrale di livello alto nella prossima estate e Pep gradirebbe proprio Bonucci, un desiderio che si porta dietro da tempo ma rimane al momento irrealizzabile. Il motivo? La volontà ferma della Juventus.





INCEDIBILE - Il club bianconero ha blindato Leonardo per evitare qualsiasi tipo di rischio, lo ha fatto da mesi e non si sposta di un centimetro per l'estate. Bonucci è incedibile e sarà intoccabile anche durante il prossimo mercato: Sarri lo vede come la pedina perfetta per il proprio gioco e non è l'uomo con cui fare cassa, questa l'idea della Juventus già trasferita in tempi non sospetti al Manchester City che non potrà virare su Bonucci. Con buona pace di Guardiola, suo estimatore da anni.