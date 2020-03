Un esterno d'attacco per sostituire l'eventuale partenza di Douglas Costa e/o Bernardeschi e fornire nuove alternative tattiche aper ladel futuro. Sì perché l'emergenza coronavirus ha di fatto cementificato la posizione dell'allenatore bianconero soprattutto nel caso in cui non si dovesse concludere il campionato e allora, per il suoideale, serve almeno un innesto nel reparto avanzato.piace da tempo, ma la trattativa sembra essersi arenata su richieste altissime da parte della Fiorentina e allora la prima vera alternativa su cui Fabio Paratici sta pensando di andare all in èdel- Esterno destro classe 2000 Ferran Torres èquando con le selezioni giovanili spagnole si è messo in risalto nei Mondiali e negli Europei Under 17 e Under 19. Talento purissimo dotato di grande corsa e capacità di dribbling in stagione ha collezionatoNon male per un da poco 20enne.Classe 2000 così comee così come Sandro, altro talento inseguito con forza dalla Juve, Ferran Torres rappresenterebbea prescindere da come finirà la stagione. Quanto costa? Nel suo contratto, rinnovato due anni fa dal Valencia, è presente unaconsentirà al club bianconero di trattare con i Murcielagos. I rapporti, del resto, sono ottimi già dall'affare Cancelo e le chance di vedere Ferran Torres a Torino sono sempre più alte.