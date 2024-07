Getty e Calciomercato.com

Guardiola pensa a Donnarumma per il Manchester City: la situazione

Federico Albrizio

37 minuti fa

La Premier League tenta Gianluigi Donnarumma: il portiere classe 1999 del Paris Saint-Germain è l'ultima idea di Pep Guardiola per il suo Manchester City.



Per Gigio, 25 anni compiuti lo scorso febbraio, può essere arrivato un bivio di carriera. Da una parte c'è il PSG - in cui è arrivato nel 2021 a parametro zero dal Milan - e un contratto che non mette particolare fretta nelle decisioni, ma anche una rinnovata concorrenza tra i pali dopo l'arrivo di Matvej Safonov all'ombra della Tour Eiffel a fronte di un investimento corposo.



Dall'altra il campionato più prestigioso e allettante, per prospettive tecniche ed economiche. E la possibilità di lavorare, dopo Mauricio Pochettino, Christopher Galtier, e Luis Enrique, con un guru del pallone moderno come Guardiola.