La MLS scopre Cavan Sullivan, il "14enne più forte del mondo" promesso al Manchester City

La Major League Soccer applaude l'ingresso in campo di un giovanissimo gioiello, in quello che è unMa la portata è ben più ampia e non si limita alla sola League statunitense. Il suo nome èe nella notte ha esordito con la maglia delalla sorprendente età di. Record a non finire e un'etichetta da predestinato ben stampata in fronte che ha portato molti in patria a definirlo "il 14enne più forte del mondo". Una situazione che non è passata inosservata agli occhi del

Nella notte tra mercoledì e giovedì, durante il match tra Philadelphia Union e New England Revolution, valido per la regular season di MLS, al minuto 85' la lavagnetta del quarto uomo ha annunciato un cambio: esce il numero 28 Tai Baribo (autore di una tripletta) ed. E' la prima volta che scende in campo da quando lo scorso 9 maggio ha firmato il suo. Poco più di cinque minuti che lo rendono. Quattordici anni e 293 giorni, un record assoluto anche considerando le altre leghe professionistiche sportive statunitensi (MLS, MLB, NBA, NFL e NHL), che spazza via quello precedente di Freddy Adu (14 anni e 306 giorni, nel 2004 con il Dallas). E non è la prima volta che Sullivan fa parlare di lui per la sua giovane età, visto che al momento della firma del suo contratto il Philadelphia lo presentava come il giocatore più giovane della storia della prima squadra del club di Eastern Conference.

Ad aggiungere valore all'esordio, già speciale, di Cavan Sullivan contro New England è la. In rosa dal 2021, Quinn Sullivan è un altro talento precoce della MLS. Lui di anni ne ha 20 (è un 2004) ed ha già oltre 100 presenze all'attivo con il club, impreziosite da 9 assist e 9 gol. Neanche a farlo apposta,. Sarà stato felice il padre Brenden, che ai suoi tempi è stato calciatore professionista prima di diventare allenatore. Ma non è tutto, perché anche gli altri due fratelli, i gemelli Declan e Ronan, si fanno con calma spazio sui campi di Philadelphia.

Trequartista dotato di capacità tecniche che lo elevano ben al di sopra dei suoi coetanei, Sullivan. Il club inglese, molto attento ai talenti emergenti in America (vedi il colpo Echeverri dal River Plate), ha già convinto il giocatore a trasferirsi all'Etihad Stadium, un po' come fatto dal Real Madrid con il brasiliano Endrick. L'impressione è che nei prossimi tre anni, in cui il giovane statunitense rimarrà in Pennsylvanya dove ha firmato - riporta The Athletic - il contratto più alto mai offerto a un giocatore del Philadelphia, Sullivan sia destinato a far parlare molto di sé. Così come ha fatto a già, vincendo il premio di miglior giocatore del torneo, pur essendo due anni più giovane degli altri., Cavan Sullivan si iscrive con forza nell'elenco dei talenti del futuro. Anzi, del presente, visto che un posto in prima squadra ora ce l'ha già.