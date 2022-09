L'arresto per una rissa con i genitori, visibilmente ubriaco, come mostrato in un video che ha fatto il giro del mondo. “Con quei drink ero ormai mezzo matto, lo hanno visto tutti. Quello non sono io, lottare con la polizia è stato l’errore più grande”.- Ora Fredy Guarin, l'ex centrocampista colombiano dell'Inter, si mostra a cuore aperto: “Voglio mostrarmi così come sono a cuore aperto. Da qualche tempo la mia vita sta cambiando enormemente, queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di errori, peccati, vizi. Dio mi ha già perdonato e io mi sono perdonato. Non è mai troppo tardi per cambiare. E' la partita più difficile della mia vita”.