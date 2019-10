Vi ricordate Eidur Gudjohnsen?

Il figlio Sveinn Aron ha segnato il suo primo gol in #SerieB

La reazione dei compagni #DAZN pic.twitter.com/Ug4V37Sees — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 19, 2019

Sempre in panchina. Sempre. A vedere gli altri giocare. E perdere. Lonon se la passa benissimo:, con 4 ko consecutivi. E Sveinn Aaronera lì, seduto al suo posto: ritornato dopo il prestito aldella scorsa stagione, il figlio di, ex, non aveva avuto nessuna occasione. Fino a ieri.Lovince ae c'è lo zampino di questo gigante islandese di 21 anni, che con la maglia giallorossa ravennate ha realizzato un gol giocando quasi sempre da subentrato. Come all'Adriatico: buttato nella mischia da Italiano al 61', al posto di Gyasi, sporca il pallone per l'1-1 di Bartolomei al 69' e, soprattutto, va in cielo per trafiggere Fiorillo e regalare la vittoria agli Aquilotti. Uno, due, tre, prende il tempo e scaraventa la palla nella rete biancazzurra.- Primo gol in Serie B, che fa seguito a quello realizzato con l'Islanda Under 21 in settimana. Nella corsa alle qualificazioni per Euro2021 (3 vittorie e un ko con la Svezia), nell'1-0 all'Irlanda per 1-0 c'è la firma proprio di, sotto gli occhi di papà, nello staff del selezionatore. Centravanti, come papà, miglior marcatore della storia della nazionale islandese, gioca unica punta neldei giovani islandesi. Se i gol in Under sono 3 in 10 partite, ieri è arrivato il primo in Serie B (il secondo con lotra i pro', visto che aveva segnato già in Coppa Italia). Sangue aristocratico, passato anche dalle giovanili del, figlio di chi ha fatto conoscere l'del calcio nel mondo,