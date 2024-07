Gudmundsson all'Inter? La risposta derisoria del presidente del Genoa

Redazione Calciomercato

Il corteggiamento dell'Inter nei confronti del fuoriclasse del Genoacontinua a tenere banco.Malgrado le smentite, più o meno di facciata, circa il concretizzarsi di un'operazione comunque complicata, visto che la richiesta rossoblù parte da una base di 35 milioni di euro, gli accostamenti tra il club campione d'Italia e il 27enne attaccante islandese proseguono.A uno di questi, un fotomontaggio che ritraeva Gudmundsson con la maglia nerazzurra, comparso nella giornata di ieri sulle pagine social de La Gazzetta dello Sport,. Dopo aver ripostato l'immagine sul proprio profilo personale, il presidente rossoblù vi ha aggiunto una caption decisamente ironica:. Come a dire che l'ipotesi di un trasferimento all'Inter di Gudmundsson è da considerarsi una possibilità solo per chi non ragiona lucidamente.

Inutile sottolineare come il post di Zangrillo abbia immediatamente ricevuto centinaia di commenti di approvazione da parte dei tifosi rossoblù.