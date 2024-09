Guerra totale con Ballo-Touré e Origi: si allenano da soli, il Milan spera nella Turchia

Anche le opzioni Arabia Saudita e ultimi campionati europei di livello come Portogallo e Olanda sono ormai svanite:da separati in casa,- Per la società e per Paulo Fonseca i due sono fuori dal progetto tecnico dall'inizio della stagione, lo aveva confermatonella conferenza stampa di presentazione dell'annata 2024/25: "", ovvero la seconda squadra guidata da Daniele Bonera che milita in Serie C. Una scelta fatta per forzare la mano e spingerli a trovare una nuova sistemazione, ma la mossa non ha avuto l'esito sperato: quel giorno solo Origi si presentò al Milanello per poi togliere immediatamente il disturbo con l'ok del club.

- Origi, che il Milan ha ingaggiato nel 2022 a zero dopo la scadenza del contratto con il Liverpool, ha un contratto con i rossoneri fino al 2026 con ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Dopo una prima stagione da 36 presenze e 2 gol, è passato in prestito al Nottingham Forest ma in Premier League non ha trovato molto spazio (22 partite e 1 gol) e gli inglesi hanno deciso di non riscattarlo.Oggi, riferisce La Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga. Per lui resta possibile un trasferimento in, dove il mercato è aperto fino al 13 settembre e dove è appena sbarcato Victor Osimhen (in prestito al Galatasaray), ma al momento non è arrivato nulla più di qualche sondaggio.

- Ballo-Touré, a differenza di Origi, nelle scorse settimane ha avuto diverse occasioni per lasciare il Milan. Su tutte il, sembrava tutto fatto ma il terzino senegalese ha rifiutato mandando su tutte le furie il Milan. Ballo-Touré aspettava un'occasione in Premier League, dopo la deludente esperienza con il Fulham, ma dall'Inghilterra non è arrivata nessuna chiamata e così è rimasto e, come il compagno di squadra belga, lavora da solo. Il Milan spera che anche per lui possa aprirsi uno spiraglio in Turchia.