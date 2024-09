E al settimo giorno Furlani fece l'Ibrahimovic. Basterà a chiudere il caso Theo-Leao e blindare Fonseca?

. Potremmo parafrasare così l’apparizione dell’amministrazione delegato delin occasione della conferenza stampa di presentazione dell’ultimo acquisto dell’estate. In assenza dell’ex campione svedese - “Era un’assenza programmata da tempo, non credo che siamo tenuti a comunicare ogni spostamento della dirigenza”, ha chiosato il CEO di via Aldo Rossi sulla mancanza di Ibra a Roma nell’ultimo weekend a Roma -durante il cooling break di Lazio-Milan dopo la clamorosa esclusione dalla formazione titolare.- "Se ne è parlato tanto, anzi troppo. Noi della dirigenza e i giocatori stessi eravamo sorpresi dalla reazione che c'è stata. E' un non-evento per noi".E che non toglie, come ha raccontato La Gazzetta dello Sport, che la questione sia stata già affrontata e verrà ulteriormente gestita internamente tra i diretti protagonisti e i massimi vertici del Milan.e divenuto fondamentale alla luce della delicatezza della vicenda e del momento attraversato dalla squadra di Fonseca.- ProprioUn tecnico sul quale c’è in calce la firma di Zlatan Ibrahimovic, che nella sua prima conferenza nelle vesti di senior advisor operativo a tutti gli effetti di RedBird introdusse il successore di Stefano Pioli. Ma che, data la sua assenza nell’ultimo turno di Serie A, non ha avuto la possibilità di difendere la posizione che inizia ad essere traballante ed esposta agli spifferi dell’ex Lille. Ecco dunque che è toccato a Furlani provare a serrare le fila e infondere fiducia in vista di una ripresa che presenterà un delicatissimo trittico con Venezia, Liverpool e Inter. "Non parlerei di partite importanti o altre cose del genere., siamo con lui e anche la squadra lo è", ha dichiarato l’ad archiviando la questione.Basterà a far trascorrere al Milan due settimane serene durante la sosta riservata alle nazionali e allontanare i veleni che stanno minando l’inizio dell’avventura di Fonseca? Una partenza fortemente a rilento che non ha certo contribuito ad allontanare lo scetticismo che ha accompagnato il ritorno in Italia del portoghese. Quel che è certo è che nel settimo giorno Furlani ha indossato i panni di Ibra: basterà a scacciare i primi venti di crisi?