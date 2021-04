Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, parla in diretta su Twitch alla BoboTv di Luis Muriel, facendo un paragone importante: "Muriel ha fatto due, tre scatti ieri, mi è sembrato Ronaldo. Roba di 1 secondo. Esagerato? Ci ho giocato per anni e conosco anche i suoi peli, per me sì". Pronta la risposta di Cassano: "Non dire cavolate. Comunque Muriel è impressionante, segna sempre e non gioca quasi mai da titolare. Se avesse fatto questo anni fa, avrebbe fatto un'altra vita. E io ci ho giocato insieme alla Sampdoria".