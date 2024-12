Haaland è sopravvalutato?

Redazione Calciomercato

Se non magari così scottante alle nostre latitudini, sicuramente un po' più a nord, doveNon un gran problema, di primo impatto, per un ragazzo che in Inghilterra ha battuto record pesantissimi e a livello di precocità ha iniziato a riscrivere parecchie statistiche fin da giovanissimo. I numeri però sono fatti per essere interpretati; e a volte la matematica sa essere ingannevole nel presentare le sue statistiche. Sì perchéUna doppietta a settembre allo Slovan Bratislava non può avere il peso specifico di un gol in finale a giugno; e un gol del 4-0 non può avere il peso specifico di un sigillo che indirizza una partita, magari tiratissima. Ecco, la matematica, nella sua algida freddezza, non tiene conto di queste sfumature. Compito allora del buon giornalista ricordale, perché nella misurazione del concetto di grandezza numeri e trofei non sono l'unica discriminante.

Tutto questo lungo preambolo, insomma, per raccontarvi cheda qualche tempo a questa parte. E l'indicazione didi cui in Inghilterra qualcuno chiacchiera da mesi.in questa stagione. A secco, invece,

Un'occasione, nella serata di Torino, a dire il vero il norvegese l'ha anche avuta. Una bella imbeccata centrale il cui tentativo die ritrovandolo, a fine partita, con una nuova, quest'ultima. Anzi, un ricorrenza che per il norvegese ormai si registra sempre più spesso. Occorre riavvolgere il nastro per essere precisi. Era successo già lo scorso anno, quandofu tenuto a secco. Ed era successo persino nella trionfale stagione 2023, quando il suo City alzò poi il trofeo nel cielo di Istanbul. Il cammino personale di Haaland, trionfale fino agli ottavi di finale, andò però piano-piano incrinandosi di partita in partita.; a suggellare però un match ampiamente già deciso. La rete di Haaland arrivò infatti solo a un quarto d'ora dalla fine e col City già avanti 2-0. E

Non è andata meglio lo scorso anno, in un cammino in cui il norvegese andò, stesso risultato: Haaland tenuto a stecchetto con l'aggravante di un City che se ne tornava a casa ai calci di rigore.Terza indicazione poi, appunto, anche in queste prime sei uscite stagionali di Champions cui facevamo riferimento. Le reti siglate a squadre "minori" e le partite anonime viste contro le 3 realtà più importanti affrontate dal City alimentano i seguaci della teoria; in un aggiungersi di dati che si gonfia ulteriormente se si ampliasse il discorso alle cosiddette "partite importanti".

Questo l'elenco 'incriminato':0 g/a vs Liverpool (Community Shield 2022).0 g/a vs Sheffield United (FA Cup semifinale 2023).0 g/a vs Real Madrid (Champions League semifinali 2023, andata + ritorno).0 g/a vs Manchester United (FA Cup finale 2023).0 g/a vs Inter (Champions League finale 2023).0 g/a vs Arsenal (Community Shield 2023).0 g/a vs Siviglia (Supercoppa Europea 2023).

0 g/a vs Manchester Unied (FA Cup finale 2024).0 g/a vs Manchester United (Community Shield 2024).. Li abbiamo infondo giù citati in precedenza.4 incroci col Real Madrid: zero gol e zero assist (2 quarti di finale, 2 semifinali).2 incroci con l'Inter: zero gol e zero assist (1 finale, 1 match della fase a girone unico).

2 incroci col Bayern Monaco: 2 gol (una rete del 3-0 nel quarto di finale d'andata; la rete dell'1-0 nel quarto di finale di ritorno - dopo aver sbagliato un rigore sullo 0-0).1 incrocio con la Juventus: zero gol.Che effettivamente si possa parlare di anomalia statistica a fronte dei numeri complessivi a referto è a questo punto evidente. Concetto che ha dunque portato una fetta di pubblico calcistico a sollevare la domanda: "".La risposta, chiaramente, dovrebbe tornare a riconsiderare vari fattori. Quella matematica cui facevamo riferimento deiPoi, oltre a questo, si dovrebbe prendere in considerazione nella valutazione della prestazione anche il tipo di apporto fornito alla squadra. È evidente che una partita non si possa solo valutare sulla discriminante del "gol segnato"; così come è evidente che pur non timbrando Haaland in alcune partite può aver portato un beneficio alla propria squadra, nell'applicazione di quei movimenti offensivi che hanno aperto spazi agli inserimenti dei compagni alle spalle. Insomma, come sempre, quello della valutazione finale, è un esercizio cui si richiede grande equilibrio per emettere il giudizio.

Considerata la precocità del ragazzo, considerati gli exploit e i numeri da fenomeno, una buona fetta dell'opinione pubblica ha traslato; chiedendo a questi due nuovi eroi del calcio europeo di prendersi sulle spalle il fardello lasciato da Leo e Cristiano... Due che quando contava, ai loro picchi, hanno performato sempre e comunque. Nella fretta dunque di ritrovare una nuova narrativa e perché no un nuovo dualismo,

Qual è dunque la risposta alla domanda: "".No, se sulla sua analisi non poniamo termini di paragone.Ma del resto, con questi due, chi non lo sarebbe?