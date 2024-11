Barcellona, Deco: "Sarà dura trovare un 9 come Lewandowski, forse Haaland. Gyokeres…"

AFP via Getty Images

. Il direttore sportivo del club catalano ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Mundo Deportivo: "Nonostante qualche infortunio, siamo abbastanza coperti in tutti i ruoli. Più che a gennaio, pensiamo già alla campagna trasferimenti della prossima estate".- "Il dopo Lewandowski? Spero che continui allo stesso livello che sta dimostrando ora, è uno dei migliori professionisti che abbia mai conosciuto in vita mia. Non a caso segna ancora tanti gol a 36 anni. Penso che oggi sia molto difficile trovare un attaccante come lui, ce ne sono uno o due, forse Haaland. Ma non siamo ossessionati dal futuro e ci concentriamo sul presente. Penso che Robert sia felice di essere qui, è un vincente e se le cose andranno bene penso che vorrà restare con noi. Nel suo contratto c'è una clausola per il rinnovo se raggiunge determinati obiettivi, ma l'importante è che i nostri calciatori siano felici qui. Un grande giocatore come lui non è motivato dai soldi, ma dall'entusiasmo".

- "Prenderlo è un'utopia? Prima dobbiamo vedere se è lui quello che vogliamo per il futuro, adesso non lo sappiamo ancora. Oggi non vogliamo nessun nuovo numero 9, abbiamo Robert e non stiamo pianificando nulla. Quando sarà il momento di prendere una decisione, valuteremo tutte le opzioni disponibili. Ma non è ancora il momento di parlarne".- "E' un buon giocatore, segna tantissimi gol in Portogallo con lo Sporting. Lo conosciamo come altri, ma oggi non è una delle nostre priorità. Anche perché non stiamo cerchiamo nessun centravanti per sostituire Lewandowski, vogliamo che resti ancora qui per un'altra stagione".