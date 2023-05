Achraf Hakimi è tornato a Milano in occasione della semifinale di ritorno che ha visto l'Inter eliminare il Milan e qualificarsi per la finale di Istanbul di Champions League. E l'ex terzino nerazzurro ha esultato come un pazzo allo stadio e si è poi concesso un post-partita nel suo ristorante preferito milanese dove si è anche trasformato in chef ai fornelli. Ecco la sua serata, che sia un indizio anche per il futuro dato un rapporto non idilliaco con il PSG?