Hall of Fame Vol. II - Marco Van Basten, il Cigno di Utrecht dalle ali fragili

Ma l’iconografica calcistica di Van Basten comprende molti altri momenti e un tourbillon di emozioni. L’esordio in Prima squadra all’Ajax subentrando dalla panchina al suo maestro e idolo Johan Cruijff, lui e Johan che giocano l’un contro l’altro o si allenano insieme. E ancora l’intesa con Gullit e Rijkaard e il trio olandese ai tempi del Milan, le esultanze con il dito della mano destra proteso verso l’alto o inscenando un balletto sulla bandierina, l’immancabile saltello per darsi lo slancio prima di battere un calcio di rigore, i duelli aspri e senza esclusioni di colpi con i marcatori più forti dell’epoca, da Pietro Vierchowod a Riccardo Ferri, passando per Pasquale Bruno, Jurgen Köhler e Sergio Brio.

E proseguendo, l’inedito numero 12 portato sulle spalle ad Euro ’88, la gioia per vittoria della sua prima Coppa dei Campioni a Barcellona e quella per la conquista degli Europei con la Nazionale e la seconda Coppa Intercontinentale con l’Olimpia Asunción, le smorfie di sofferenza quando la caviglia non gli dava tregua, la rabbia per lo Scudetto perso nel 1990 contro il Napoli, le lacrime dopo le sconfitte sportive di Euro 92’ con la Danimarca ai rigori in semifinale e dell’Olympiastadion con il Marsiglia nella finale di Champions League 1993. Il 18 agosto 1995, invece, è lui a far piangere di tristezza tutti i tifosi del Milan che lo avevano ammirato e gli amanti del calcio nel giorno del saluto al pubblico di San Siro prima del Trofeo Berlusconi. Un giro di campo straziante, con indosso una giacca di renna scamosciata, con il quale colui che aveva fatto innamorare del calcio tanti bambini, salutava per sempre il calcio giocato a soli 30 anni.

“Sotto gli occhi degli ottantamila, sono testimone del mio addio. Marco van Basten, il calciatore, non esiste più - scriverà Marco nella sua autobiografia -. State guardando uno che non è più. State applaudendo un fantasma. Corro e batto le mani, ma già non ci sono più… […] Dal profondo sale la tristezza. Mi assale. Il coro e l’applauso penetrano attraverso la mia corazza. Voglio piangere, ma non posso scoppiare in lacrime qui, come un bambino. Mi sforzo di restare calmo… […] Smetto di correre e di battere le mani, il giro è finito. Qualcosa è cambiato, qualcosa di fondamentale. Il calcio è la mia vita. Ho perso la mia vita. Oggi sono morto come calciatore. Sono qui, ospite al mio funerale”.