Hancko: "La Juventus può essere interessata ma non abbiamo mai parlato". A che punto è la trattativa

Il centrale difensivo classe '97 ha convinto da tempo Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori per le proprie caratteristiche tecniche, la duttilità che gli consente all'occorrenza di disimpegnarsi pure da esterno basso a sinistra e per quella conoscenza del calcio italiano – alla luce dei suoi trascorsi alla Fiorentina – che non guasta mai. Il calciatore slovacco, più ancora di Antonio Silva del Benfica,e per la sua prima alternativa come centrale mancino, Juan Cabal. Entrambi vittime della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ed entrambi costretti ad osservare un lungo periodo di stop.Thiago Motta ha chiesto espressamente un rinforzo di spessore per il reparto arretrato, se non due, ma, promettente difensore classe 2003 finito ai margini del Benfica di Bruno Lage – appena 6 partite in campionato, due da titolare in Champions League –, considerando anche gli ottimi rapporti tra la Juventus e il suo procuratore (Jorge Mendes, con cui si stanno definendo le condizioni del riscatto di Chico Conceiçao),Una cifra importante per il mercato di gennaio e che la Juventus può provare a reperire soltanto attraverso la definizione di alcune uscite. Fagioli, Danilo, Mbangula e Douglas Luiz sono i calciatori da tenere maggiormente in considerazione in questa ottica, ma serva una proposta congrua.e, a tal proposito ed in merito alle presunte pressioni che Hancko potrebbe esercitare sul Feyenoord per essere liberato già a gennaio, il diretto interessato ha replicato in maniera molto chiara.”, ha dichiarato Hancko ai colleghi della testata olandese AD Sportwereld. Aggiungendo successivamente: “, non ho idea da dove nascano certe voci”. Una smentita in piena regola, dunque. Ma che Thiago Motta spinga soprattutto per il suo acquisto su questo non ci sono dubbi.