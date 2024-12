Monza-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Monza-Juventus

Data: domenica 22 dicembre 2024

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

si affrontano in un match valido per la 17esima giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è fissato per ledi domenica 22 dicembre all’UPower Stadium di Monza.I brianzoli arrivano dalla sconfitta per 2-1 in casa del Lecce e cercano punti importanti in chiave salvezza.I bianconeri arrivano da quattro pareggi consecutivi in campionato e vogliono riprendere una marcia che li vede al 6° posto, a -3 dalla zona Champions.

Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Ciurria; Mota. All. Nesta.Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.Nesta dovrà fare a meno dell’infortunato Djuric e dello squalificato Maldini. Due assenze molto pesanti che andranno a ridisegnare quelle che saranno le scelte di attacco. La punta centrale infatti sarà Mota, con Caprari e Ciurria a sostegno. In mezzo al campo Bondo e Bianco.

Per la formazione di Motta, invece, ci sarà ancora emergenza. Douglas Luiz, Cambiaso e Rouhi non dovrebbero recuperare, a queste possibili assenze si aggiungerà anche il forfait di Weah che ha rimediato una lesione di basso grado alla coscia destra nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Dunque, qualche dubbio per l’11 titolare: McKennie ha fatto bene sulla corsia di sinistra e potrebbe essere confermato, mentre Danilo potrebbe spostarsi a destra per permettere a Savona di riposare. In mezzo spazio a Gatti e Kalulu. A centrocampo dovrebbero agire Locatelli e Thuram, con Koopmeiners che dovrebbe tornare sulla trequarti insieme a Conceicao e Yildiz. In attacco giocherà Vlahovic, con Nico Gonzalez che partirà inizialmente dalla panchina.

Monza-Juventus sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca della sfida è affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

