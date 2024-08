Getty Images

Sta comprendendo oneri e onori di difendere i pali delle grandi squadre: serve farsi trovare quando serve, non sempre. Praticamente, partita da spettatore.- Una vita in bianconero. E il primo gol alla prima in A. Un sogno realizzato nella maniera più bella, genuina, forte (dal 77': ecco il debutto, preferito a Danilo).- Se la Juve giganteggia, è perché dietro Bremer è stato decisivo in almeno tre occasioni. Perno.- Confermato capitano. E abbiamo capito il perché: è un esempio nell'atteggiamento. E nell'ambizione (dall'83': scambio di fascia).

Conferma le sensazioni: strapotere fisico, qualche errore di troppo. Soprattutto quando deve pensare la giocata e non gli viene così immediata (dal 77': altro volto Next Gen).Con gli oneri di costruzione, ma leggero come una piuma, specialmente dal punto di vista mentale. Primo tempo monumentale: il gol che stappa Dusan e la Juve arriva da un suo recupero.Scelta a sorpresa, che rende solo a tratti. Tanti tocchettini e pochi tocchi decisivi. Poi la partita scivola lontano dai suoi ritmi.Inizio forte, poi perde ritmo, benzina, lucidità. Resta fondamentale per heatmap e intenzioni. E resta inimitabile. Ma incide meno degli altri, comunque (dall'84': occasione per brillare).

Recupero di Loca, appoggio nello spazio per Vlahovic. Ed ecco l'assist, sempre con la 10 sulle spalle. Non pesa mica.Altra prestazione da moneta sonante. Entra in due gol su tre. E sembra davvero giochi con questa squadra da anni e anni. Il giovane veterano (dal 69'buon ingresso, in attesa che diventi pure più centrale in questa squadra).Doppietta. Quasi tripletta. Dopo quel gol annullato alla prima in casa, eccoci qua: rivincita personale. E dolcissima.Va a Verona, che ha vinto 3-0 col Napoli, che arriva con entusiasmo. Va a Verona e ha 15 giocatori, dopo aver perso due titolari, dopo che dal mercato non è arrivato nessuno, almeno non in tempo. Va a Verona, ecco, e vince così. Così nettamente. Di chi può essere, il merito, se non il suo?