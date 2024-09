Hellas Verona, le pagelle di CM: Montipò fa il possibile, Tchatchoua solo a sprazzi

Getty Images

Lazio – Hellas Verona 2-1: può far poco sulla rasoiata di Dia anche se è sul suo palo; mentre sulla rete di Castellanos poteva forse almeno abbozzare un’uscita. Bellissimi invece il colpo di reni sulla bordata di Rovella dalla distanza e i tre interventi nella ripresa su Dia (due volte) e Tchaouna.: si fa beffare da Dia con troppa facilità dopo pochi minuti. In difficoltà negli 1vs1 contro chiunque gli passasse vicino.: si fa valere nel gioco aereo e tiene in piedi la linea a tre mettendo una pezza dove può. Se non altro è meno distratto dei suoi compagni di reparto.

: si perde Castellanos nell’area piccola sul corner del 2-1. Troppo leggero anche in molte altre chiusure imperfette. (dal 44’s.t.: si accende solo a sprazzi. Prende un giallo evitabile che lo condiziona quando deve aiutare Daniliuc a raddoppiare su Zaccagni.: aiuta molto nell’uscita dal pressing, anche se quando deve fare da filtro al centro sugli assalti biancocelesti non sempre riesce a raddoppiare la marcatura con i tempi giusti.: poco incisivo in entrambe le fasi. Isaksen e Lazzari lo mettono più volte in mezzo con le triangolazioni eludendo il suo lavoro. (dal 44’s.t.

: dal suo lato la Lazio sfonda come vuole. In velocità non tiene né Lazzari, né Isasken. (dal 21’s.t.con lui la situazione non migliora più di tanto. Tchaouna è una minaccia costante): prova a rispondere colpo su colpo agli affondi della Lazio sul suo lato. Col suo lavoro aiuta a tenere comunque alto il baricentro del Verona. (dal 21’s.t.: fa una fatica incredibile a contenere le ripartenze di Tavares, soprattutto nel finale di gara.): lucido nel trovare la traiettoria giusta del filtrante per il gol di Tengstedt. Mette spesso in difficoltà Tavares quando affonda da quel lato. (dal 8’s.t.: poco incisivo. Non ha dato l’apporto che il tecnico si aspettava)

: secondo gol consecutivo. Freddo davanti a Provedel. Spina nel fianco per tutta la linea difensiva biancoceleste: conferma quanto di buono fatto vedere a livello di gioco in queste prime partite. Non rinuncia a far giocare la squadra, senza timori reverenziali. Il risultato non premia stavolta ma la strada è quella giusta. Unico appunto, la sostituzione troppo anticipata di Kastanos