Hellas Verona-Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 18 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per laAl Bentegodi, dove era partita la cavalcata di Spalletti, un paio di stagioni fa, inizia anche quella di Conte. Il leccese sfida il nuovo arrivo a Verona, Paolo Zanetti. Sarà l'arbitrodi Ostia a dirigere la gara. Assistenti: Del Giovane-Di Iorio. IV Uomo: Zufferli. VAR:-DoveriPartita: Hellas Verona-NapoliData: domenica 18 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30.

Canale TV: Dazn, Sky.Streaming: Dazn, Now.Verona-Napoli viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Ciro Ferrara. La gara sarà disponibile anche su Sky Sport, Sky Sport Calcio e sul canale 251 del bouquet di Sky. In streaming, sarà visibile su NOW: telecronaca di Stefano Borghi; commento di Blerim Dzemaili.

Come al solito, il Verona ha cambiato tanto: curiosità soprattutto per Harroui, una certezza in mezzo, e per Mosquera, la scommessa in avanti. In attesa di un nuovo bomber, Conte punta su Raspadori. In difesa si punta sul gran colpo di mercato, Buongiorno.(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Dani Silva, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti(3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte