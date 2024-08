Verona-Napoli: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 18 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per laAl Bentegodi, dove era partita la cavalcata di Spalletti, un paio di stagioni fa, inizia anche quella di Conte. Il leccese sfida il nuovo arrivo a Verona, Paolo Zanetti. Sarà l'arbitrodi Ostia a dirigere la gara. Assistenti: Del Giovane-Di Iorio. IV Uomo: Zufferli. VAR:-DoveriPartita: Hellas Verona-NapoliData: domenica 18 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30.

Canale TV: Dazn, Sky.Streaming: Dazn, Now.Verona-Napoli viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Ciro Ferrara. La gara sarà disponibile anche su Sky Sport, Sky Sport Calcio e sul canale 251 del bouquet di Sky. In streaming, sarà visibile su NOW: telecronaca di Stefano Borghi; commento di Blerim Dzemaili.

Come al solito, il Verona ha cambiato tanto: curiosità soprattutto per Harroui, una certezza in mezzo, e per Mosquera, la scommessa in avanti. In attesa di un nuovo bomber, Conte punta su Raspadori. In difesa rischia il forfait il neoacquisto Buongiorno, che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Potrebbe, dunque, comporsi il terzetto Di Lorenzo-Rrahmani-Olivera per l'esordio.Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Serdar, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; TengstedtZanetti

Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; SimeoneConte