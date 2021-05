Wow! Solamente: Wow! Questo è l'effetto che ha fatto il gol di Federico Dimarco ieri contro il Torino, riportando il risultato sul giusto pareggio (forse anche un filo stretto).che non può niente contro un pallone che ha preso una traiettoria davvero perfetta. Una perla che si unisce ad altre 5 perle, che lo portano ufficialmente ad esserea maggior ragione se prendiamo in considerazione l'importanza di ogni singola rete segnata.preceduto dal pareggio fondamentale contro il Torino sempre firmato da lui; oppure il gol contro il Napoli all'andata che ha riportato il risultato in pareggio e ha dato il via all'incredibile rimonta del definitivo 3-1. Insomma non reti di poco conto, che hanno ovviamente fatto alzare l'asticella sul giocatore.Ora si parla infatti di lui, come ovvio che sia, in chiave mercato. Federico infatti è in prestito dall'Inter, la quale potrebbe fare qualche passo concreto per riappropriarsi a pieno titolo del giocatore.non solo per la difesa, ma soprattutto per il gioco di Juric, imprescindibile nelle manovre d'attacco e preziosissimo in quelle di ripiego. Privarsi di un terzino che segna anche in partite così importanti sarebbe assolutamente una perdita da evitare e va da sé che la speranza è quella di una proposta a mercato appena aperto per il suo cartellino.è uno di quelli. Speriamo davvero che in società la pensino allo stesso modo, oppure bisogna capire dove si vuole davvero andare.