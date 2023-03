Il Manchester United è in cerca di un attaccante di caratura mondiale. Sono tanti i nomi nella lista dei desideri, tra cui Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Benfica. Però, i due sogni sono Victor Osimhen del Napoli e Harry Kane del Tottenham. Alla CBS Sport Thierry Henry ha spiegato la differenza tra i due attaccanti e ha consigliato allo United su chi puntare: “Dato che conosce il campionato, se fossi nel Man Utd sceglierei Kane. "Questo non significa che Osimhen non sia un buon giocatore. Penso che Osimhen possa adattarsi in qualsiasi campionato. Questo ragazzo [Kane] non ha bisogno di adattarsi a nulla. Ha un modo di giocare in profondità e spalle alla porta che permetterebbe a Marcus Rashford di girargli attorno liberamente ed avere più spazio anche davanti alla porta. "Kane può giocare ovunque, tra l'altro.” Il campione francese, ex Juve e Arsenal, si è espresso anche sul futuro di Osimhen: “Ci sono tante squadre che giocano senza un nove, al momento. Il Chelsea, lo United, ma anche il PSG, dato che, spesso, adatta Mbappe in quel ruolo, ma non è detto che resterà anche il prossimo anno. [Osimhen] Andrà ovunque vorrà.”