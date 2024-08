Hermoso ancora senza squadra, la verità su Inter e Napoli. E spunta una nuova pista

AFP via Getty Images

Tante voci di mercato intorno a, il difensore svincolato dall'Atletico Madrid e ancora senza squadra. Lo spagnolo classe '95 è stato accostato spesso anche a club italiani - Inter e Napoli su tutte - ma al momento non ci sono strade percorribili per un suo arrivo in Serie A. Dopo quasi 200 presenze in cinque anni con i Colchoneros Hermoso è andato via per fine contratto, e ora è alla ricerca di un nuovo progetto per tornare protagonista.- In Italia la squadra che l'ha cercato con più convinzione è stato il, con gli azzurri c'era anche un'intesa verbale ma dovevano prima chiudere due cessioni tra Ostigard, Juan Jesus e Natan: il primo è andato al Rennes, gli altri due non si sono (ancora) mossi. E difficilmente andranno via.cercava (e cerca ancora) un giocatore in quel ruolo, ma Oaktree non ha dato l'ok per iniziare una trattativa. Il? L'avrebbe valutato solo come eventuale alternativa a Pavlovic, già ufficializzato nei giorni scorsi. Il giocatore, inoltre, non rientra nei piani di

- Così a oggi le porte della Serie A per Hermoso sono chiuse, e la sensazione è che rimarranno così. Nel frattempo il difensore ha cambiato agenti affidandosi alla Base Soccer, sta iniziando a prendere in considerazione alcune proposte arrivate dall'Arabia Saudita che tempo fa non aveva considerato perché aveva altri piani., Hermoso preferirebbe rimanere in un campionato di livello ed essendo svincolato ha tempo oltre la chiusura del mercato (prevista per venerdì 30 agosto) per trovare una nuova squadra.