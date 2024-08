Napoli, Conte vuole Neres e Manna incontra l’agente: tutti i retroscena e la maxi richiesta del Benfica

Redazione Calciomercato

Ilscende in campo per David, primo obiettivo per rinforzare la batteria degli esterni offensivi. Manna ha incontrato l’agente Bertolucci nel suo tour italiano: due giorni fa aveva visto la Juventus per Galeno, ieri il club azzurro. Dal Portogallo all’Italia, solo con il biglietto di andata. Entrambi i giocatori nutrono la ferma volontà di giocare nel nostro campionato.Brasile, Olanda, Ucraina, Portogallo sono i quattro paesi che hanno visto, da vicino, l’estro e la tecnica di Neres. Sempre pronto a nuove sfide. Quella del Napoli di Conte è particolarmente affascinante, David è lusingato per come il club azzurro sta cercando di spingere per portarlo sotto l’ombra del Vesuvio. Dal canto suo Manna ha memorizzato quelle che sono le richieste del 27enne sui termini contrattuali e l’unico nodo da sciogliere, più avanti, sarebbe quello legato ai diritti di immagine. Ben più difficile si presenta invece la missione con il Benfica: il club portoghese si fa forte di un contratto in scadenza nel 2027 e vuole dettare le proprie condizioni.

. Il club della capitale portoghese non ha né fretta e tantomeno necessità di cedere ancora dopo aver. Rui Costa sembra avere le idee chiare: per Neres ci si può sedere intorno a un tavolo per parlare ma solo di fronte a offerte da 30 milioni di euro in su.Il suo habitat naturale è la corsia di destra ma può giocare anche nel versante opposto., esperienza a livello internazionale e quella duttilità che tento piace al tecnico salentino.