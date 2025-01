Hermoso lascia la Roma, tutto firmato con il Bayer Leverkusen: la formula dell'affare

Getty Images

. Sono state queste le dichiarazioni, durante la conferenza stampa post vittoria contro l’Udinese, da parte del tecnico della Roma. Frasi forti, ma precise che ben inquadravano la situazione riguardante la cessione del 29enne difensore spagnolo, arrivato a parametro zero durante i primi giorni di settembre, dopo essersi svincolato dalla quinquennale esperienza all’Atletico Madrid.13 presenze e una rete nell'arco di 622 minuti in campo in questa prima parte di stagione per Hermoso: 8 gettoni in campionato, 4 in Europa League con gol nel 3-0 al Braga e una in Coppa Italia., specie dopo il reintegro di Hummels da perno centrale tra Mancini e Ndicka e l’arrivo di Ranieri sulla panchina capitolina. Vi avevamo raccontato di come potesse lasciare la Capitale già durante questa sessione di mercato e

Come riportato da Fabrizio Romano,Lo spagnolo lascia dopo poco più di quattro mesi la Roma.