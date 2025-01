Getty Images

Al termine della sfida vinta dallasull', Claudioha parlato così ai microfoni di DAZN:- “senza portare a casa nulla. I ragazzi erano caldi oggi perché volevano porre fine al trend negativo delle trasferte. I ragazzi sono rientrati in campo aspettando l’Udinese per far capire di essere pronti per il secondo tempo”.- ​“Non era facile per lui perché è arrivato da tre giorni. Io lo conoscevo bene perché è un ragazzo che si applica e con grandi tempi di inserimento. Lo impareranno a conoscere anche i compagni”.

- “. Non possiamo averla soltanto all’Olimpico, dobbiamo essere sempre senza sentimenti. Dobbiamo sempre tentare di vincere, la volontà deve essere questa. Questa è la Roma che voglio sempre vedere”.- “È un buon giocatore e un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo e chissà…”.- “. Ora ci aspettano partite impegnative, ma anche quelle che considerati facili non lo sono. Contro Venezia, Como, Parma? Non ci sono più partite facili. Il girone di ritorno è totalmente un altro campionato. Tutti gli avversari sono uguali, non c’è differenza e sono tutte difficili”.

Questa altre parole raccolte in conferenza stampa: "? Nessun pensiero sul mercato,. Se poi c'è l'opportunità di migliorare io seguo la società, però lui è un professionista serio, sono contento, mi sciolgo con questo tipo di giocatori.".