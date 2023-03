777 Partners ist neuer strategischer Partner von Hertha BSC. Die private Investorengruppe aus den USA übernimmt die Anteile von der Peil Investment B.V. – einer Tochter der Tennor Holding B.V. https://t.co/qk3IG5vu5H #HaHoHe pic.twitter.com/pVz7qsA3AQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 11, 2023

, già proprietario di Genoa e Vasco da Gama,. Lo comunica il club tedesco con una nota ufficiale:Hertha BSC GmbH & Co. KGaA ha un nuovo azionista in 777 Partners. 777 Partners, una società di investimento privata con sede a Miami, ha rapidamente creato una rete multi-club globale che include Genoa CFC in Italia, Vasco da Gama in Brasile, Standard Liège in Belgio, Red Star FC in Francia, Sevilla FC in Spagna e Melbourne Il Victory FC in Australia comprende alcune delle squadre di calcio più ricche del mondo. 777 Partners acquisisce tutte le azioni di Hertha BSC GmbH & Co. KGaA che erano precedentemente di proprietà di Peil Investment BV, una controllata di Tennor Holding BV (64,7%).Il Comitato Esecutivo di Hertha BSC eV, che rimane l'unico azionista del socio accomandatario ed è responsabile della gestione di Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, ha approvato questo passaggio, così come il Consiglio di Sorveglianza di Hertha BSC eV e l'Advisory Board di Hertha BSC GmbH & Co. KGaA . Nel corso di questo, 777 partner riceveranno due seggi nel consiglio di sorveglianza di Hertha BSC & Co, KGaA, che ora è composto da un totale di cinque membri. Inoltre, 777 Partners assumerà due seggi nell'Advisory Board della società."Questo è un passo avanti per l'Hertha BSC. Vorremmo ringraziare Josh Wander per la sua fiducia nell'Hertha BSC. Questa partnership strategica ci aiuta a far progredire ulteriormente il processo di ristrutturazione e il consolidamento economico dell'Hertha BSC. Ecco perché siamo felici di dare il benvenuto a 777 Partners nella famiglia Hertha. Un grande ringraziamento va al nostro amministratore delegato Thomas Herrich e al suo team. Non vediamo l'ora di lavorare con il nostro nuovo partner e vogliamo plasmare insieme il futuro dell'Hertha BSC in modo positivo", spiega Kay Bernstein, Presidente dell'Hertha BSC eV.Josh Wander, fondatore e CEO di 777 Partners, afferma: “Negli ultimi mesi abbiamo avuto l'opportunità di conoscere la ricca storia e cultura che rende l'Hertha BSC così speciale e non vediamo l'ora di saperne di più. È un grande onore essere partner di uno dei membri fondatori della Bundesliga. Tutti noi di 777 riconosciamo la responsabilità che deriva da questo onore e il nostro team è pronto ad aiutare in ogni modo possibile. La nostra massima priorità è lavorare con il club e la sua dirigenza per garantire il successo a lungo termine dell'Hertha dentro e fuori dal campo. Abbiamo il massimo rispetto per il modo in cui il calcio è strutturato in Germania e non vediamo l'ora di lavorare con tutte le persone coinvolte per aiutare l'Hertha sfruttare tutto il loro potenziale. Vorrei ringraziare Kay e Tom per la loro attenzione durante questo processo, che ci ha permesso di allinearci verso obiettivi comuni e una visione condivisa per il futuro. In definitiva, vogliamo quello che vogliono tutti: fare in modo che l'Hertha BSC abbia successo a lungo termine. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme".Thomas E. Herrich, amministratore delegato di Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, sottolinea: “Siamo lieti di aver trovato in 777 Partners un partner che, in qualità di investitore finanziario in vari settori, ha anche una grande esperienza nel campo delle calcio. Potremo trarne vantaggio. L'espansione della partecipazione ci dà sicurezza nella pianificazione del nostro cammino per consolidare l'Hertha BSC con molta diligenza, passione e umiltà nelle aree sportive ed economiche. I miei ringraziamenti vanno ai responsabili di 777 Partners per le discussioni professionali e basate sulla fiducia delle ultime settimane e a tutte le persone coinvolte che hanno contribuito a realizzare questa partnership”.