Milan, Hodzic e Chaka Traorè fanno la storia: prima vittoria del Futuro in Serie C, Camarda in panchina per 90'

Getty Images

Sarà stata loltre all’area sportiva formata da, ad aggiungere uno stimolo in più alZeroli e compagni hanno seguito l’esempio della Prima squadra nel derby per sfoderarel. Allaarrivatra i professionisti.I primi 15 minuti sono tutti di marca spallina: Raveyre è bravo in due circostanze su Awua e Karllson poi. Il Milan Futuro inizia ad entrare in partita intorno alla mezz’ora di gioco con Sandri che prova la conclusione dal limite seguito poi, otto minuti più tardi, da un tentativo del paraguaiano Cuenca. La prima frazione si chiude sul risultato di 0-0 che rispecchia l’andamento del match.. La Spal non si perde d’animo e trova il momentaneo gol del pari con un tap-in di Arena all’83. Due minuti ci pensa ila regalare un successo meritato ai padroni di casa con un tocco sotto porta, mentre

Lo ha voluto fortemente investendo anche 300 mila più tanti bonus per strapparlo al Bologna.. Classe 2005, Demirel è un centrocampista con un’ottima struttura fisica alla quale abbina delle ottime letture dal punto di vista fisico. Arrivato in rossonero quasi in punto di piedi, il giovane svedese si sta ritagliando uno spazio importante. Probabilmente non è ancora pronto per il salto in prima squadra ma il percorso fatto fin qui resta importante.

IL TABELLINO

Bonera può sorridere perché per la prima volta in stagione. Dopo i primi gol in serie A e coppa Italia l’ivoriano si è un po’ adagiato sugli allori: l’esperienza in prestito al Palermo. Con la testa giusta e lo spirito messo in campo contro la SpalMILAN U23: Raveyre N., Magni V., Minotti G., Coubis A., Bozzolan A., Sandri M., Zeroli K. (dal 1′ st Hodzic D.), Cuenca Martinez H. F. (dal 28′ st Fall M.), Vos S. (dal 42′ st Sia D.), Liberali M. (dal 28′ st Traore C.), Longo S. (dal 1′ st Turco N.). A disposizione: Mastrantonio D., Pittarella M., Alesi G., Camarda F., D’Alessio L., Dutu M., Fall M., Hodzic D., Malaspina M., Sia D., Traore C., Turco N., Zukic D.

Melgrati R., Bruscagin M., Arena M., Bassoli A., Mignanelli D., Awua T. (dal 39′ st Nador S.), Buchel M. (dal 39′ st Radrezza I.), El Kaddouri O. (dal 19′ pt Zammarini R.), D’Orazio L., Karlsson O. (dal 18′ st Antenucci M.), Bidaoui S. (dal 1′ st Rao E.). A disposizione: Galeotti C., Meneghetti M., Antenucci M., Bachini M., Camelio U., Kane L., Nador S., Ntenda J., Polito V., Radrezza I., Rao E., Sottini E., Zammarini R.Reti: al 22′ st Hodzic D. (Milan U23) , al 40′ st Traore C. (Milan U23) , al 36′ st Arena M. (Spal) .

Ammonizioni: al 5′ st Cuenca Martinez H. F. (Milan U23), al 12′ st Minotti G. (Milan U23), al 42′ st Turco N. (Milan U23) al 8′ st Arena M. (Spal), al 12′ st Rao E. (Spal), al 19′ st Buchel M. (Spal), al 29′ st Bassoli A. (Spal).