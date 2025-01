AFP via Getty Images

Mats Hummels ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Eintracht Francoforte. Il centrale ancora non ha preso una decisione sul futuro: "Ci sono delle cose da valutare". Do seguito la conferenza stampa integrale"L’Eintracht è una squadra forte e la conosco bene. I giocatori li conosco, alcuni sono miei amici. Questa terza posizione in Bundesliga e la seconda in Europa League è meglio del previsto ma non è una sorpresa. Sono molto forti"."Questa dei 5 gol non me la ricordavo. Dall’altra parte ci sono tanti amici, sono persone con le quali mi sento spesso ma non abbiamo parlato della partita. Sono felice di scendere in campo domani e trovare amici dall’altra parte. È bello poter unire queste cose".

"Potremmo dire che si tratta di una sorta di finale. È una gara importante e dobbiamo vedere come si andranno a posizionare le altre squadre. La giochiamo in casa e speriamo che questo possa aiutare"."Stiamo facendo di continuo passi in avanti, abbiamo ottenuto risultati anche a Milano, col Tottenham e a Bologna. In estate sono arrivati tanti nuovi giocatori. Da quando è arrivato Ranieri stiamo migliorando".

"Capisco abbastanza, circa il 50% delle domande ma ancora non mi sento di rispondere in italiano. In allenamento parliamo in italiano e in inglese. Futuro? Vediamo, ho 36 anni. Ci sono anche delle questioni dal punto di vista privato. C’è ancora un po’ di tempo per decidere»."L’ho detto perché ho visto la qualità della squadra. La Roma ha una rosa ampia, per raggiungere questi traguardi bisogna lavorare. Ma sono positivo".

"È un qualcosa che può capitare. La squadra è cambiata e ha cambiato tre allenatori in pochi mesi e mancano alcuni automatismi in campo. A Bologna abbiamo avuto dei problemi con i contropiedi ma capita"."Gioco sempre volentieri se posso. Non ho capito bene il senso della domanda. Non ci avevo fatto caso a questa cosa"."Sicuramente sono felice, è un club di alto livello. È una squadra con cui mi trovo bene, non solo dal punto di vista sportivo ma anche personale. Sto bene in questa città".