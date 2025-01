Roma-Eintracht pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Operatore Maggiorata Roma vince + Gol Sì

3.40 3.60 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di bet365 sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Roma-Eintracht: confronto quote e il parere dei bookies

Nelle partite decisive, la Roma sa tirare fuori il meglio di sé. I giallorossi riusciranno a conquistare la vittoria e a qualificarsi per i playoff. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

La Roma si gioca tutto nell’ottava e ultima giornata di Europa League, ospitando l’Eintracht Francoforte all’Olimpico, con la qualificazione ai playoff ancora da conquistare, giovedì 30 gennaio alle ore 21. Prima di mostrarvi il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote sul possibile risultato esatto, vi presentiamo laEcco invece le quote di Roma-Eintracht Francoforte di diversi operatori:I padroni di casa sono tornati al successo grazie al 1-2 rifilato all’Udinese, mentre gli ospiti hanno pareggiato 2-2 contro l’Hoffenheim.Gli uomini di Ranieri sono obbligati a conquistare i punti fondamentali per non essere eliminati da una competizione in cui è spesso stata protagonista. Occhio però all'Eintracht che, per qualità e modo di giocare, può mettere in seria difficoltà i 'giallorossi'.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sull'ottavo turno di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Eintracht Francoforte? Il parere dei bookies

Due squadre che hanno subito all'incirca lo stesso numero di gol, entrambe determinate a conquistare il passaggio del turno. Dopo un'attenta analisi,. La quota più alta è offerta da Quigioco a 8.80, seguita da Betsson a 8.75 e Sisal a 8.25.

● ● ●

Roma Eintracht: i precedenti e stato di forma

Roma-Eintracht: le probabili formazioni

Non ci sono precedenti tra le due squadre. Tutto si decide in 90 minuti: la Roma, che esce sconfitta dalla trasferta olandese contro l'Alkmaar e ora è praticamente obbligata a vincere. I giallorossi sono a quota 9 e, quasi esclusivamente con i tre punti, possono centrare il passaggio ai sedicesimi, evitando una bruciante eliminazione dall'Europa League. Il fattore campo potrebbe essere un vantaggio, dato che hanno conquistato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 partite europee, subendo una sola rete, quella dell'Atletico Bilbao. Il Francoforte, dal canto suo, cerca l'ultimo punto per accedere direttamente agli ottavi, ma difficilmente si accontenterà di un pareggio. La squadra tedesca è seconda, a 3 punti dalla Lazio, e fuori casa ha vinto 2 partite su 3, perdendo solo contro il Lione.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per l'ottava giornata della fase campionato di Europa League:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

EINTRACHT (4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Götze; Ekitike.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Roma-Eintracht, in programma mercoledì 30 gennaio alle ore 21:00, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming tramite Sky Go.