I 5 talenti che dal Sudamerica possono arrivare in Serie A

AUGUSTÍN GIAY (Palmeiras)

Accostato all’Europa e all’Inter da tempo, Augustin Giay ha sempre rimandato l’arrivo in Europa. L’esterno 2004 è un’eterna promessa del futbol argentino e si sta facendo le ossa in uno dei club migliori del continente, il Palmeiras. I brasiliani lo hanno acquistato per 7 milioni di euro e gli hanno fatto firmare un contratto fino al 2029, in questa stagione ha disputato 34 match, segnando un gol e fornendo due assist. Nato in provincia di Santa Fe, si è formato nelle giovanili del San Lorenzo, club che lo ha fatto esordire in prima squadra nel 2022, a 18 anni. È alto un metro e ottanta e unisce tecnica a grande fisicità. È veloce, duttile, attacca e difende, gioca a tutta fascia ma anche come terzino in una difesa a 4. Per le sue discese e le sue corse instancabili, fin dagli esordi è stato paragonato a Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter che di fatti lo segue da tempo, mentre un giocatore in attività che lo ricorda può essere quel Nahuel Molina passato per l’Udinese e ora all’Atletico Madrid. Pilastro delle nazionali giovanili argentine, è stato anche capitano dell’Argentina Under-20. In Brasile si sta già misurando ai massimi livelli e il passaggio in Europa rappresenta solo il prossimo passaggio. Si tratta di un giocatore che potrebbe esaltarsi nel 3-5-2 di Inzaghi, completando il suo percorso di crescita in Italia.