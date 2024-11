Getty Images

I bookmaker “esonerano” Nesta e Di Francesco, in quota sempre a rischio Fonseca

52 minuti fa



Ultime in classifica a 8 punti dopo 12 giornate, un avvio deficitario che rende complicato il percorso di Monza e Venezia e soprattutto quello dei rispettivi allenatori, Alessandro Nesta ed Eusebio Di Francesco, sempre più vicini all’esonero secondo i bookmaker: si gioca infatti a 1,20 l’addio entro fine dell’anno del tecnico dei brianzoli, seguito a 1,35 dall’ex Roma e Frosinone. Resta in bilico anche la posizione di Paulo Fonseca, attualmente settimo in classifica senza essere mai continuo e convincente in questo avvio di stagione: un allontanamento dell’allenatore del Milan entro fine 2024 si gioca a 1,75. A rischio anche Paolo Vanoli, in crisi con il Torino dopo un ottimo inizio: l’esonero del tecnico granata, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei tra cui quella del derby, vale a 1,85 volte la posta.