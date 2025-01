I bookmakers sono sicuri: Napoli pronto a piazzare un colpo dalla Premier!

Getty Images

Chiesa alla 'corte' di Conte? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato Napoli

Con il calciomercato invernale agli sgoccioli, le big della Serie A sono alla ricerca degli ultimi rinforzi per completare le loro rose. In particolare,. Tra i nomi emersi nelle ultime ore, oltre a Karim Adeyemi, spicca anche l'in maglia azzurra. Prima di esaminare le opinioni dei bookmaker e le quote calciomercato relative a questo potenziale affare, eccoche possono essere utilizzati per piazzare delle puntate pre-match sulla Serie A:Nelle ultime ore, i siti di scommesse hanno ridotto significativamente la. In particolare,, una quota decisamente bassa considerando l'incertezza che solitamente caratterizza il calciomercato. Parallelamente, nonostante si siano intensificate le voci sull'arrivo di Adeyemi in maglia azzurra, sembra che il Napoli possa puntare anche sul colpo Chiesa, un rinforzo di alto livello per la squadra di Conte. L'arrivo del talentuoso esterno italiano potrebbe rappresentare un'ulteriore spinta nella corsa al titolo.

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Chiesa al Napoli

A nostro avviso, l'approdo di Federico Chiesa al Napoli rappresenterebbe un’operazione eccellente sia per il giocatore che per il club azzurro. L'ex Juventus, reduce da mesi difficili al Liverpool, avrebbe l’opportunità di rilanciarsi sotto la guida di Antonio Conte, un allenatore capace di valorizzare al meglio talenti di grande qualità come il suo. Dal canto suo, il Napoli si assicurerebbe un giocatore dotato di strappi straordinari, in grado di spaccare le difese avversarie e incidere sul risultato anche a partita in corso. Una mossa che potrebbe rivelarsi determinante nella lotta per lo scudetto.