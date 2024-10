Nuovi siti scommesse online ADM aggiornati a Ottobre 2024

I giocatori più navigati sono alla ricerca di nuovi siti scommesse AAMS (ADM) che offrono palinsesti innovativi e bonus benvenuto allettanti. I nostri esperti hanno analizzato nel dettaglio le piattaforme di betting emergenti e hanno stilato la seguente top 5:

Nuovi siti scommesse AAMS (ADM): le nostre analisi

Betsson - Miglior nuovo sito scommesse del 2024

Quigioco - Top per quote speciali sul calcio

Netwin - #1 per maggiorate sportive

Starcasino - Palinsesto tennis senza rivali

Netbet - Ampia varietà metodi di pagamento

▶ Betsson, miglior nuovo operatore del 2024

PRO ✅ CONTRO ❌ Numerosi mercati su calcio e tennis

Bonus benvenuto competitivo

Design User Friendly Servizio streaming

. Operatori emergenti come Betsson, Quigioco, Netwin, Starcasino e Netbet si distinguono per un'offerta ampia di palinsesti, promozioni allettanti (inclusi bonus senza deposito), pagamenti sicuri e un servizio clienti efficiente. È importante sottolineare che tutti i siti di scommesse analizzati dispongono di regolare licenza AAMS, garantendo così un ambiente di gioco sicuro e regolamentato.Di seguito troverete una panoramica delle principali caratteristiche e delle ragioni che ci hanno portato a identificare questi operatori tra i migliori nuovi siti di scommesse di Ottobre 2024.Betsson è il miglior nuovo sito di scommesse del 2024, non solo per il vasto palinsesto di eventi sportivi ma anche per le sue promozioni vantaggiose e la varietà dei metodi di pagamento disponibili. La piattaforma, curata e intuitiva, offre un'esperienza di navigazione fluida sia su desktop che su dispositivi mobili.. Per competere con i top bookmaker, Betsson potrebbe migliorare ulteriormente la propria piattaforma introducendo un servizio di streaming dedicato ai campionati europei più seguiti e ai principali tornei ATP e WTA.

▶ Quigioco, palinsesto calcio senza rivali

PRO ✅ CONTRO ❌ Palinsesto calcio

Streaming

Maggiorate Design mobile poco intuitivo

Quigioco mette a disposizione dei propri utenti una. Ciò che lo rende unico è la competitività delle quote sulle statistiche individuali dei giocatori, come tiri, assist, gol, ammonizioni ed espulsioni, che sono proposte a quotazioni molto elevate, difficili da trovare altrove nel panorama del betting italiano. Tra i suoi punti di forza, l'emergente operatore vanta un eccellente servizio di streaming, un generoso bonus senza deposito di 750€ e promozioni ricorrenti, come quote maggiorate e bonus sulle multiple. L'unico aspetto che richiede miglioramenti è il design dell'interfaccia mobile, che appare ancora confusionario e poco intuitivo per l'utente.

▶ Netwin, maggiorate per tutti i gusti

PRO ✅ CONTRO ❌ Maggiorate ogni giorno

Sezione Live

Servizio Clienti Layout poco accattivante

Tra i nuovi siti di scommesse,. Ogni settimana, l'emergente operatore mette a disposizione decine di quote gonfiate su eventi di Serie A, Champions League e molti altri tornei. Oltre a ciò, Netwin offre un palinsesto completo che copre una vasta gamma di sport (inclusi quelli motoristici) e una sezione live ben strutturata per le scommesse in tempo reale. Un altro punto di forza è l’efficienza del servizio clienti, sempre rapido nel risolvere eventuali problemi. Tuttavia, anche per Netwin ci sarebbe margine di miglioramento nel layout della piattaforma, che al momento risulta poco accattivante.

▶ Starcasino, quote competitive e ampio palinsesto sul tennis

PRO ✅ CONTRO ❌ Varietà quote sul tennis

Bonus benvenuto

Palinsesto sport di nicchia Assenza streaming match tennis

Nella nostra ricerca dei migliori nuovi operatori ci siamo imbattuti in. Ora i giocatori possono usufruire di un ampio palinsesto sportivo in cui è possibile piazzare delle puntate sia sulle maggiori discipline (calcio, tennis, basket e volley) che su altre più di nicchia (come freccette, tennistavolo e calcio a 5). In particolare, l'operatore è molto apprezzato per la(con Antepost disponibili). Per migliorare ulteriormente la propria offerta, Starcasino dovrebbe introdurre un servizio streaming sui maggiori tornei tennistici.

▶ Netbet, sicurezza e varietà dei metodi di pagamento

PRO ✅ CONTRO ❌ N° Metodi di pagamento

Sicurezza transazioni

Bonus ricorrenti Non è possibile aprire conto con SPID

Netbet, tra i siti nominati, è quello più "anziano" ma che ha recentemente rinnovato la propria offerta sulle scommesse sportive Il punto di forza di questo operatore risiede nella varietà di metodi di pagamento e nella sicurezza delle transazioni. Si possono utilizzare sia strumenti tradizionali, come carte di credito e bonifici, sia e-wallet per ricaricare il conto gioco e prelevare in modo rapido e sicuro. Altri aspetti positivi includono le promozioni disponibili, come l'interessante bonus multipla, e un supporto clienti efficiente. Tuttavia, a differenza dei siti di scommesse con SPID , su Netbet non è possibile registrarsi con l'identità elettronica. L'introduzione di questa opzione renderebbe il processo di registrazione ancora più semplice.

Guida ai nuovi siti scommesse: come sceglierli

In questa guida abbiamo menzionato solo alcuni dei nuovi siti di scommesse online disponibili in Italia, tutti con regolare licenza. Tuttavia, l'elenco non è esaustivo e non include tutti gli operatori presenti sul mercato. Quindi, come scegliere il miglior sito di scommesse? La risposta varia in base alle preferenze personali dello scommettitore. Ad esempio, chi preferisce le quote maggiorate potrebbe optare per Netwin, mentre chi cerca un'ampia offerta di scommesse sul tennis potrebbe scegliere Starcasino.



Ogni bookmaker ha caratteristiche uniche che lo distinguono dagli altri, grazie a particolari caratteristiche e promozioni. Sono proprio questi elementi che abbiamo preso in considerazione per analizzare i siti di scommesse emergenti. Di seguito alcuni dei criteri che abbiamo utilizzato nelle nostre valutazioni:

1. Sicurezza: la licenza AAMS

Quando si cercano i nuovi siti scommesse online, il primo elemento da ricercare e prendere in considerazione è la licenza ADM (AAMS). Si tratta del dettaglio più importante che non può mancare su nessun bookmaker. La concessione, infatti, assicura il controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su un dato operatore garantendone dunque la sicurezza, il pagamento delle vincite conseguite, la casualità della generazione dei numeri (RNG), ed in generale un’esperienza di gioco responsabile grazie a strumenti quali l’autoesclusione.

Come fare a distinguere un nuovo sito legale? Semplice: i nuovi bookmakers AAMS riportano il numero di concessione nel footer della pagina.

2. Palinsesto sportivo

Ogni sport presenta diverse sottocategorie che raggruppano ogni campionato e lega nei rispettivi paesi in cui si svolgono. Di conseguenza, accedendo al campionato di riferimento, è possibile visualizzare i match in programma.Quello che abbiamo notato nel nostro confronto tra i nuovi siti scommesse è che tendenzialmente il loro palinsesto sportivo risulta meno ricco. Questo succede perché, essendo piattaforme emergenti nel settore, spesso non hanno ancora implementato nuove funzionalità e arricchito i loro palinsesti. Questo è uno dei motivi per cui spesso i bonus dei nuovi siti sono più alti, ovvero per compensare alcune delle loro mancanze lato tecnico.

3. Quote e payout

Nel selezionare i migliori nuovi siti scommesse sportive, abbiamo analizzato il payout medio di ciascun operatore. Il payout ci fornisce un'indicazione su quanto le quote di un dato concessionario di gioco possano essere convenienti o meno. Le quote sono un elemento fondamentale per le nostre scommesse sportive: più alte sono le quote, maggiore sarà il potenziale guadagno. Perciò, scegliere un buon sito con quote elevate consente di massimizzare l'esperienza di gioco.In questo contesto, i nuovi siti scommesse possono superare notevolmente quelli più rinomati. Proprio come nel caso dei bonus più generosi, anche in questo caso cercano di attrarre gli utenti offrendo quote più vantaggiose rispetto alla media. Riassumendo, non sempre, ma, che rendono le scommesse più favorevoli.

4. Mobile app: iOS, Android o Windows

I nuovi siti scommesse, appena entrati nel mercato, si sono concentrati principalmente sull'ottimizzazione delle loro applicazioni per dispositivi mobili. Questo perché i giocatori preferiscono sempre di più puntare tramite dispositivi mobili o app, quindi è del tutto normale che i nuovi bookmaker vogliano offrire piattaforme altamente performanti anche su mobile.Quali sono le differenze tra i bookmaker più famosi e le nuove piattaforme emergenti? A volte nessuna, altre volte invece potrai trovare una rivoluzione in termini di user experience e tempi di caricamento.Nota importante da precisare è che non tutti i concessionari di gioco dispongono di un'app. In tal caso, è sufficiente visitare il sito direttamente dal browser del telefono.Il download dell'applicazione su dispositivi Apple è molto semplice: basta cercare il bookmaker sull'App Store o visitare il sito ufficiale per scaricare l'app. La procedura è diversa per i dispositivi Android, che devono recarsi sul portale dell'operatore e scaricare il file apk per installare l'applicazione sul telefono, abilitando il download da fonti sconosciute.

Bonus benvenuto sui nuovi siti scommesse online

Eccoci quindi all’aspetto che più interessa gli scommettitori in cerca dei nuovi siti di scommesse online: il bonus benvenuto. Per accogliere i giocatori che per la prima volta aprono un conto gioco sul sito, gli operatori generalmente offrono un’iniziativa promozionale che mette a disposizione una prima somma o giocata. Si tratta in poche parole di un incentivo all’iscrizione.

Bonus senza deposito

, ognuna presenta caratteristiche e peculiarità differenti. Vediamoli nel dettaglio.Indubbiamente, il bonus senza deposito è spesso la ciliegina sulla torta dei nuovi siti scommesse. Come suggerisce il nome stesso, non è richiesto alcun versamento per aderire alla promozione; in genere, è sufficiente la registrazione. Questo tipo di bonus è particolarmente conveniente per chi desidera aprire un nuovo conto gioco, e i nuovi bookmaker ne sono ben consapevoli. Tuttavia, è importante sottolineare che le nuove piattaforme spesso offrono questa promozione con importi molto più alti. Allo stesso tempo, è comune che i requisiti di puntata siano più elevati rispetto alla media.

Bonus sul primo deposito

Parliamo ora del bonus per eccellenza, quello che davvero non può mai mancare in nessuna piattaforma, sia che sia una delle più recenti o tra le più navigate: stiamo parlando del bonus sul deposito . Anche in questo caso, i nuovi siti scommesse online si distinguono per massimali più alti e/o percentuali nettamente più elevate. Partiamo citando che la media è una maggiorazione del 100%, ma i nuovi bookmakers possono arrivare fino al 200%. Come accade per tutte le promozioni, anche in questo caso sono previsti termini e condizioni che regolano l'iniziativa. Ad esempio, alcuni metodi di pagamento potrebbero non essere validi ai fini promozionali, o potrebbe essere previsto un limite minimo di ricarica.

Bonus cashback

Sui nuovi siti scommesse AAMS è frequente trovare anche il bonus cashback. Come suggerisce il nome, è un semplice rimborso sulla prima giocata (o più giocate). Solitamente il rimborso è calcolato sulle perdite nette, ma non mancano casi di operatori che offrono un cashback su una schedina indipendentemente che sia questa vincente o perdente. Il bonus cashback può essere calcolato sulla prima giocata oppure su tutte le giocate effettuate nel periodo promozionale indicato dall’operatore.

Data di lancio dei nuovi siti scommesse AAMS (ADM)

Betsson: 2024

Netwin: 2024

Netbet: 2022

Vincitu: 2022

Sisal: 2022 (Rilancio)

Starcasino: 2021 (Rilancio)

Lottomatica: 2021 (Rilancio)

Quigioco: 2020 (Rilancio)

Goldbet: 2020 (Rilancio)

Snai: 2020 (Rilancio)

Metodi di pagamento sui nuovi bookmakers online

Di seguito sono elencati i nuovi siti di scommesse, con il loro anno di lancio, in ordine cronologico a partire dal 2024. Inoltre, abbiamo incluso alcuni brand storici che, pur essendo presenti da molti anni nel mercato del betting italiano, hanno rilanciato le proprie piattaforme e le loro offerte per rimanere competitivi.Un elemento che pesa nella decisione finale dei nuovi siti scommesse online sui quali iscriversi è indubbiamente rappresentato dai metodi di pagamento messi a disposizione. Potrebbe apparire come un dettaglio superfluo in un primo momento, eppure disporre di una grande varietà di canali di deposito è prelievo è fondamentale per raggiungere un più ampio ventaglio di scommettitori assicurando loro di poter ricaricare il conto di gioco in tutta serenità.Generalmente i nuovi bookmaker garantiscono il deposito attraverso i sistemi più comuni: carte di credito o debito, bonifico bancario, ma anche e-wallet come Skrill , Neteller, Paypal o metodi alternativi come PaySafeCard . Prima di iscriversi a un sito quindi, è consigliabile verificare la disponibilità dei metodi di pagamento per assicurarsi che soddisfino le proprie esigenze.

L’assistenza clienti nei nuovi siti scommesse AAMS (ADM)

Ci auguriamo sempre che l’esperienza di gioco sui siti scommesse sia piacevole, sicura e senza intoppi. Ad ogni modo può capitare di aver bisogno di aiuto che sia per acclarare un semplice dubbio, per un problema tecnico o per altre questioni. Motivo per cui l’In questo contesto, i nuovi bookmakers potrebbero risultare leggermente carenti nell'assistenza al cliente rispetto alle piattaforme con anni di esperienza. Spesso, le nuove piattaforme offrono solo un servizio di live chat con orari ridotti. Al contrario, le piattaforme più consolidate solitamente forniscono supporto clienti attraverso diverse modalità, come la chat live, l'email, il numero di telefono o un modulo online. Indipendentemente dalla "freschezza" della piattaforma, è innegabile che alcuni operatori siano più preparati di altri, garantendo ai propri giocatori un vasto ventaglio di canali di contatto con orari di assistenza più estesi. Dei bookmakers inseriti nella lista, possiamo ribadire che l'assistenza clienti è stata eccellente e ha risposto alle nostre domande in pochissimi minuti.

Pro e Contro sui nuovi siti scommesse online

PRO Nuovi bonus benvenuto

Palinsesti con quote speciali

Promozioni ricorrenti

Payout elevato CONTRO Poche recensioni degli utenti

Requisiti bonus spesso elevati

Assenza servizio streaming

Per aiutarti nella scelta tra i nuovi siti scommesse e quelli più noti e affermati è importante avere ben chiari i pro e i contro di ognuna delle 2 soluzioni. Vediamo nel dettaglio questi elementi di valutazione.Questi aspetti li rendono attraenti per chi cerca novità e promozioni diverse dai bookmaker tradizionali. Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi: le piattaforme possono non essere completamente ottimizzate, i requisiti dei bonus offerti talvolta possono essere elevati e la mancanza di recensioni da parte degli utenti rende più difficile valutare l'affidabilità e la qualità del servizio. Inoltre, dalle prove effettuate sono pochi gli operatori emergenti che mettono a disposizione dei propri utenti un servizio streaming al pari dei top competitors.

Le nostre conclusioni sui siti scommesse nuovi ADM

In conclusione, l'analisi dell'utilizzo dei nuovi siti di scommesse ha rivelato che. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione nella scelta della piattaforma. Si consiglia di iscriversi esclusivamente a siti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per garantire la massima sicurezza e protezione degli utenti. Scegliere un operatore ADM significa avere la certezza di operare in un ambiente regolamentato e affidabile, riducendo i rischi legati al gioco online.

Domande Frequenti sui nuovi siti scommesse

I nuovi siti scommesse sono sicuri?

Certamente, quelli presenti su questo sito sono in possesso della licenza ADM ex AAMS, sono affidabili e sicuri.

Nei nuovi siti scommesse 2024 c’è il bonus di benvenuto?

Sì, molti siti nuovi per le scommesse sportive offrono ai nuovi registrati degli interessanti welcome bonus.

Conviene giocare con i nuovi bookmakers?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Certamente se si possiede già un conto gioco su altri operatori 'tradizionali', iscriversi a queste nuova piattaforme dà la possibilità di usufruire di interessanti bonus benvenuto e speciali promozioni.

Confronto tra bookmakers tradizionali e nuovi operatori: dove conviene iscriversi?

Quando si confrontano i bookmaker tradizionali con i nuovi operatori, è fondamentale considerare che ciò che conta di più è che l'operatore abbia una regolare licenza ADM. La scelta dipende dalle esigenze personali: i bookmaker tradizionali offrono una lunga storia e affidabilità, mentre i nuovi operatori potrebbero presentare offerte più innovative e promozioni vantaggiose. Analizza attentamente le opzioni e scegli in base a ciò che ritieni più importante per il tuo stile di gioco.