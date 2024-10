AFP via Getty Images

". Non usa mezzi termini,. E alla fine della partita ha la testa alta di chi si sta prendendo tutte le responsabilità. "Va fatta un'analisi più completa perché anche nella fase difensiva dobbiamo fare molto meglio di come fatto stasera", aggiunge subito dopo. Ecco, le difficoltà. Nell'uscita dal basso. Nella costruzione. I dati confermano quanto raccolto d'istinto dall'allenatore, e alla fine il risultato rispecchia e rispetta tutto quello che abbiamo visto in una serata sottotono. Dall'inizio alla fine.Sottotono pure per l'allenatore, che magari sognava un altro magic moment alla Lipsia, senza pensare alla definizione stessa del "moment". Cioè: momento. Per definizione, passa in un attimo. Nel calderone degli errori di Juve-Stoccarda, a fare più scintille sono stati pure i cambi in corsa. Per certi versi, incomprensibili. Perché va bene variare con Weah e cercare le geometrie con Locatelli, così come gettare nella mischia un Cambiaso assolutamente necessario.La spiegazione - "Per tenere centrale Yildiz" - oggettivamente funziona poco.Così, dietro la lavagna, al pari delle difficoltà di Danilo e delle inconcludenze di Yildiz, finisce pure l'allenatore, fino a questo momento apparso quasi intoccabile e inattaccabile. Verità che qualcuno non vuole sentire: è umano pure Motta, e a prescindere dai grossi e innegabili passi in avanti fatti, continuerà a sbagliare per poi correggersi. "Dobbiamo digerire la sconfitta, migliorare e andare avanti", spiega.La "grandissima responsabilità mia" lo colpisce in maniera netta. Di sicuro, così non vorrà più sentirsi...