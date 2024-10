Perin il migliore, nella Juventus peggiore: dominata e soffocata dallo Stoccarda, per Motta non c’è nulla da salvare

Redazione Calciomercato

. Un palo, un gol annullato per millimetri di braccio, un rigore sbagliato e alla fine dell’assedio… la rete dell’1-0 segnata dall’ex atlantico Touré.. Poi arriva la sostituzione che ha due letture obbligate: 1) conservativo in vista dell’Inter; 2) difensivo perché il pari andava bene. Di fatto, Yildiz è stato sperimentato “falso 9”, dopo aver fatto sempre l’ala sinistra, cioè il vecchio 11. Mai però il 10, come fantasia e numero di maglia dovrebbero suggerire.

Un’occhiata alle pagelle, con qualche parola di commento. Fagioli si vede fin troppo, Thuram e McKennie no. Sulla fascia destra Savona e Conceicao stavolta assai rimpiccioliti. A sinistra meglio Cabal e in crescita Yildiz. Kalulu come al solito, Danilo molto peggio del solito. E al solito anche Weah (benino), Locatelli (normale) e Cambiaso (bene). Adzic invece sembra tanto bravo quanto acerbo, del resto non potrebbe essere diversamente per un ragazzo promettente sì, ma pur sempre del 2006.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui