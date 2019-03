Helgi Kolvidsson, CT del Liechtenstein dallo scorso dicembre, ha diramato la lista dei 23 convocati per le sfide contro Grecia (Vaduz, sabato 23) e Italia (Parma, martedì 26).



Spicca l'assenza di Marcel Büchel, da tempo fuori rosa all'Empoli. Presente un suo omonimo, il veterano Martin Büchel, insieme ad altri giocatori di lunga militanza, come Polverino, Wieser e Hasler (quest'ultimo in forza al Chicago Fire in MLS). Da registrare inoltre la prima convocazione del 17enne Noah Frick, figlio minore del grande Mario.



PORTIERI

Benjamin Büchel

Thomas Hobi

Armando Majer



DIFENSORI

Daniel Brändle

Fabian Eberle

Maximilian Göppel

Jens Hofer

Daniel Kaufmann

Andreas Malin

Martin Rechsteiner

Sandro Wolfinger



CENTROCAMPISTI

Martin Büchel

Robin Gubser

Simon Kühne

Livio Meier

Philipp Ospelt

Michele Polverino

Aron Sele

Sandro Wieser



ATTACCANTI

Philippe Erne

Noah Frick

Nicolas Hasler

Dennis Salanovic