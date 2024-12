CAGLIARI-INTER, sabato 28 dicembre ore 18

Piccoli. Unica vera arma del Cagliari, non sta facendo bene ultimamente, ma in casa va messo.

Pavoletti. Anche a gara in corso può risultare utile. Come alternativa si può provare.

Lautaro Martínez. Ha segnato 9 reti in nove sfide contro il Cagliari in campionato, solo contro la Salernitana (10) ha fatto meglio in Serie A.

Thuram. In partite del genere e visto il suo stato di forma, non si può che sperare in vari bonus. Da mettere senza se e senza ma.