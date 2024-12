Roma, Saelemaekers imprescindibile: retroscena sul contratto, Milan pronto ad alzare il prezzo

. Doppietta, l’Olimpico ai suoi piedi, le voci di mercato che rimbalzano fra rinnovo, clausola e quegli interessi che arrivano direttamente dalla Turchia, sponda Galatasaray., domenica contro il Parma,, vero e proprio perno imprescindibile del nuovo corso della Roma firmato da Claudio Ranieri.

DYBALA, IL SALVAGENTE DELLA ROMA

L’abbiamo raccontato proprio qui, sulle colonne di Calciomercato.com, del match disputato dall’esterno belga. J: trequartista, seconda punta, esterno alto sia a destra che a sinistra, esterno a tutta fascia con caratteristiche ambivalenti, abile a fornire copertura in fase difensiva e a dare l’assalto con fantasia ed estro nel momento della costruzione delle trame di gioco e del contrattacco.a causa dell’intervento al malleolo che lo ha tenuto fuori più di due mesi. Da quando è tornato, Ranieri non lo ha più tolto dal campo e il belga ha sempre risposto presente.

SAELEMAEKERS NON POTEVA SERVIRE A QUESTO MILAN?

Un affare complesso, visto che il Milan (che detiene il suo cartellino) sta osservando da vicino la crescita del classe ‘99, in attesa che la sua valutazione continui a incrementare., come rilevato da Relevo. Dunque, visto anche che il belga è arrivato nella Capitale in prestito secco in uno scambio con Tammy Abraham,, dal canto suo,, come riportato da Repubblica, e il prezzo potrebbe salire se il belga continuerà a giocare così. E la prossima partita è proprio Milan-Roma… Un segno del destino.

