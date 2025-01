BOLOGNA-ROMA, domenica 12 gennaio ore 18.00

ORSOLINI. Il classe ’97 è stato coinvolto in sei reti nelle sue ultime otto presenze in Serie A (cinque gol e un assist).

CASTRO. Il carattere non gli manca, deve rialzarsi dopo autogol e rigore sbagliato. Ha fame.

DYBALA. In forma. Autore di sette gol contro il Bologna in Serie A in ben sette match diversi (tutti con la Juventus), ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime tre presenze in campionato.

SAELEMAEKERS. Stato sublime di condizione. Gol, assist, giocate: e la fiducia di Ranieri.