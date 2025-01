Getty Images

Milan, l'Aston Villa pensa a Chukwueze

un' ora fa

3

Non solo Noah Okafor, che negli ultimi giorni sta venendo corteggiato con insistenza dal Lipsia, con i tedeschi che puntano al prestito oneroso con diritto di riscatto, in casa Milan c'è un altro esterno che rischia di lasciare Milanello.



Trattasi di Samuel Chukwueze, mai definitivamente sbocciato in quel del capoluogo lombardo. Secondo quanto riferisce l'edizione online del Daily Mail, l'Aston Villa avrebbe messo nel mirino il nigeriano del Milan qualora non riuscisse a chiudere per Donyell Malen del Dortmund, primo obiettivo degli inglesi. Chukwueze ai Villains ritroverebbe anche l'allenatore che meglio l'ha fatto performare al Villarreal, ovvero Unai Emery.