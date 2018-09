. A, a, a. I gol, quelli, un po' meno, specialmente negli ultimi anni (anche se alla, nella stagione di grazia 2007/08 ne realizzò 9, sfiorando la doppia cifra). Christianè sempre stato un tipo tutto cuore e polmoni, uno di quelli sul quale fare cieco affidamento: si è affidato a lui, si è affidato a lui Rafa, un po' meno Maurizio. 10 anni di Napoli, 10 anni di gioie e delusioni, di qualche coppa alzata al cielo e qualche piazzamento di troppo, 10 anni finiti in estate.per ripartire e dare ancora qualcosa al calcio. E, perché no, tornare a segnare.- Ieri ildelle Streghe, che hanno vinto il derby con laper 4-0, ha aperto le danze: palla sulla sinistra percross nel cuore dell'area di rigore e, con un inserimento da mezzala, buca di testa. Di corsa, come sempre; di corsa, come l'esultanza, che si arresta sotto la curva, con un. "" sembra voler dire l'11 giallorosso: dopo le fatiche delle prime partite ieri ha regalato una prestazione che ricorda la bellezza del passato. Il suo. Con l'ultimo gol che risaliva al 2005: Europa League, 5 novembre, pokerissimo al Midtjiyland, l'azzurro firmò il quarto gol.Migliore in campo assieme a Nicolas, quello che doveva essere il capitano prima del suo arrivo., le parole di Maggio in seguito al pareggio con il Lecce. Una scelta, la sua, quella di restare indettata dal cuore: lui, veneto di Montecchio Maggiore, poteva riavvicinarsi a casa accettando l'offerta del Verona oppure dire sì alla proposta didi diventare dirigente del Napoli seguendo la ragione; invece no, ha prevalso il cuore, il bene della famiglia, l'amore per una terra che calcisticamente lo ha adottato e la passione per il pallone che rotola su un prato verde. E allora eccolo di nuovo lì, a correre sulla fascia e a fare gol. Come i primi anni a Napoli, come alla Samp, come alla Fiorentina. Con la stessa educazione di sempre. Inchino e via, a macinare di nuovo chilometri.@AngeTaglieri88