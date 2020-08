- gentilmente rigettati da entrambi - negli ultimi mesi...prima di un'esplosione e una consacrazione che il nuovo allenatore della Juventus ha effettivamente raggiunto e che il talento lodigiano classe 2000 spera di ripetere.convinta di aver creato un vantaggio importante nei confronti della concorrenza.- Un'intesa di massima sulla valutazione di Tonali ci sarebbe, sulla base di circa 35 milioni di euro dopo un primo campionato in Serie A tra luci ed ombre,(probabile il prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di eventuali contropartite).e l'auspicio di Marotta e Conte - che ha avallato da tempo l'affare - è che questo avvenga il più tardi possibile, magari dopo la conquista dell'Europa League. Il gradimento del ragazzo c'è, ma, come dicevamo, chissà che in questa storia dal finale praticamente scritto non possa inserirsi e intromettersi nuovamente la figura di Andrea Pirlo.- Al netto delle differenze tecniche e tattiche di cui sopra,per quello che ha rappresentato da giocatore nel ruolo di centrocampista.. Il reparto centrale è quello che sarà oggetto delle principali attenzioni degli uomini mercato della Juve: dopo lo scambio Arthur-Pjanic, giocatori in evidentemente parabola discendente come Khedira e Matuidi dovranno essere sostituiti da calciatori atleticamente più freschi e più abili nel palleggio, una delle caratteristiche del calcio di Pirlo. L'Inter resta in una posizione di netto vantaggio per Tonali, convinta di chiudere nelle prossime settimane, ma con l'inizio del nuovo corso juventino qualcosa può cambiare?