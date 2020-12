. Tra prestazioni deludenti e altre giornate strepitose (vedi a San Siro col Napoli, dove i tre punti sono soprattutto merito suo), il portiere sloveno rimane, anche dopo errori come quello di Verona che certamente hanno un peso. Perché gli anni passano per tutti,- In una lista lunga da Gollini fino a Silvestri con tanti numeri uno sotto osservazione, Juan Musso rimane il preferito dei dirigenti come vi abbiamo anticipato , anche grazie a una stima di lunga data che va avanti dai tempi del Racing di Avellaneda, dove l'Inter per la prima volta mentre scrutava Lautaro ha notato le qualità di Musso. L'argentino è una prima scelta ma l'Inter deve ancora fare passi definitivi e ufficiali, in attesa di decidere la gestione di Handanovic per la stagione 2021/22. Intanto, il club si è informato sul prezzo:, questa la valutazione dell'Udinese per Musso. Primo della lista, costoso ma al centro di un progetto di investimento sui giovani che riguarda anche il ruolo del portiere.