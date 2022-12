Detto, fatto. La scorsa primavera Riccardo Zanotti aveva "profetizzato" il ritorno di Lukaku all'Inter (LEGGI QUI) . A sei mesi di distanza, preferisce non chiedere altri regali al mercato dei nerazzurri: "Io non vorrei essere troppo tracotante - ha dichiarato il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari a Calciomercato.com - perché mi rendo conto che non bisogna chiedere troppo a un dio che non si sa neanche se c'è, meglio non scomodarlo troppo. Sicuramente mi ha ascoltato l'ultima volta, adesso ho due auspici generali per il futuro: da una parte che possaAnche per citare una nostra canzone".. Nulla a che fare con Brozovic e compagni impegnati ai Mondiali in Qatar, ma è il racconto della gavetta fatta dal gruppo bergamascoche veniva utilizzato da una cooperativa che portava gli anziani a effettuare operazioni odontoiatriche in Croazia. Nel testo si canta: "Roma-Milano in 4 ore, ci vuole tanto tanto cuore.C'hai insegnato che si vive solo di momenti e che qualsiasi cosa passa stringendo i denti".Nei Pinguini Tattici Nucleari coesistono ambizione, talento e umiltà: c'è un calciatore che possiede tutte queste qualità? Un altro componente della band,Accenni al mondo del calcio sono presenti anche in altre due canzoni del nuovo album: Hold On ("Ti rivedo nei gol di chi segna ai playoff") e Non Sono Cool: "Vendono l'anima un po' tipo Faust, ma San Pietro non apre a un, la data in cui ricorre il secondo anniversario dell'Italia campione d'Europa a Wembley. In questo caso non ci sono fake news, al contrario della copertina dell'album (dove ci sono due finti articoli di giornale in cui si danno due bufale: Riccardo Zanotti e Lorenzo Pasini con una cordata di imprenditori sauditi lanciano la scalata al maggiore produttore mondiali di cannabis; tutti i sei membri della band vengono trovati uccisi in un appartamento di Londra) e delle voci (smentite con fermezza a più riprese) di uno scioglimento del gruppo.