I raduni e i ritiri delle 20 di Serie A: dall'Austria agli Stati Uniti, tutte le date e le località scelte

AFP via Getty Images

Con gli Europei che volgono lentamente al termine e l'inizio della prossima Serie A che prende forma con l'ufficializzazione del calendario 2024/25,. I giocatori rientrano un po' alla volta dalle rispettive nazionali e dopo una breve e meritata pausa si uniscono ai raduni presso i centri sportivi prima di partire per i ritiri.Da chi predilige un radunopassando per chi si avventura ino in: sono molte le mete della preparazione estiva delle 20 di Serie A. E poi ancora Germania, Austria, Inghilterra e tournée negli Stati Uniti.